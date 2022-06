Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Zeugenaufruf nach Körperverletzung+++

Oldenburg (ots)

Bereits am 21. Juni 2022 kam es Am Hogen Hagen in Bad Zwischenahn, auf Höhe des dortigen Parkplatz, um etwa 15 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 51-Jährigen. Vorausgegangen ist ein Verkehrsunfall zwischen dem 51-jährigen Autofahrer und einem Fahrradfahrer. Der 51-Jährige scherte nach links aus um ein vor ihm langsam fahrendes Auto zu überholen. Hierbei kam es zu einem leichten Zusammenstoß mit dem 36-jährigen Fahrradfahrer. Der 51-Jährige hielt sofort an. Genauso wie die Fahrerin vor ihm. Während der 51-Jährige noch in seinem Auto saß, kam die Fahrerin des schwarzen Kleinwagens auf ihn zu und schlug ihm mit der Faust in das Gesicht. Anschließend ist sie in ihr Auto gestiegen und davongefahren.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zu der Fahrerin des schwarzen Kleinwagens machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Zwischenahn +49(0)4403/927 115 zu melden. (785436).

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell