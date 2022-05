Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Rollerdiebe in Sechshelden + Flucht in Niederscheld + Betrunkene unterwegs + Drogen im Blut + Pkw brennen in Wetzlar + Aus Polo bedient + Transporter bemalt + Pedelec geklaut +

Dillenburg (ots)

Haiger-Sechshelden: Roller am DGH verschwunden -

Am DGH in der Sechsheldener Straße schlugen am Wochenende Rollerdiebe zu. Zwischen Samstag (30.04.2022), gegen 23:00 Uhr und Sonntagmorgen (01.05.2022), gegen 07:00 Uhr griffen sich unbekannte Diebe einen dort abgestellten schwarzen Roller Piaggio. An dem Roller waren die Versicherungskennzeichen "951LZH" angebracht. Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Rollers nimmt die Polizei Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Dillenburg-Niederscheld: Brückengeländer beschädigt und geflohen -

Nachdem ein flüchtiger Unfallfahrer das Geländer der Brücke über die Schelde beschädigte, bittet der Verkehrsunfallermittler der Dillenburger Polizei um Mithilfe. Der Flüchtige touchierte das Geländer und ließ einen Schaden von rund 1.000 Euro zurück. Die den Unfall aufnehmenden Polizisten entdeckten weiße Farbe sowie weiße Plastikteile des Unfallwagens. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Unfall letzte Woche zwischen Dienstagabend (26.04.2022), gegen 20.00 Uhr und Mittwochmorgen (27.04.2022), gegen 05.00 Uhr beobachtet? Wer kann Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen? Wo ist ein weißes Fahrzeug mit einem entsprechenden frischen Unfallschaden aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Mittenaar-Bicken: Drogenfahrt ohne Führerschein -

Anzeigen wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses sowie wegen des Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis kommen auf einen 42-jährigen Benzfahrer zu. Eine Streife der Herborner Polizei stoppte den Mittenaarer am Sonntagabend (01.05.2022) mit seinem Mercedes auf der Hauptstraße. Reaktions- und Konzentrationstests erhärteten den Verdacht, dass der 42-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem ermittelten die Polizisten, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ein Arzt nahm den Mittenaarer auf der Wache in Herborn eine Blutprobe ab.

Wetzlar-Dalheim: Pkw brennen in der Albertstraße -

Am frühen Samstagmorgen (30.04.2022) alarmierte ein Anwohner der Albertstraße Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei. Gegen 02.30 Uhr hatte der 44-jährige Fahrer eine Opels bemerkt, dass ein Brand im Motorraum ausgebrochen war. Er stoppte und informierte einen in der Albertstraße wohnenden Freund. Während beide versuchten den Brand zu löschen, brach der Gießener bewusstlos zusammen. Sein Freund zog ihn vom Fahrzeug weg. Eine Rettungswagenbesatzung reanimierte den 44-Jährigen und brachte ihn ins Wetzlarer Krankenhaus. Die Flammen aus dem Opel schlugen auf einen geparkten Mercedes Benz über. Die Feuerwehr Wetzlar löschte den Brand. Durch die Hitze wurden ein Schild sowie ein Rollladen in Mitleidenschaft gezogen. Angaben zur Schadenshöhe können momentan noch nicht gemacht werden. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt am Fahrzeug ausgelöst wurde.

Wetzlar: Am Tennisplatz beklaut -

Dreiste Diebe schlugen am Freitagnachmittag (29.04.2022) auf dem Parkplatz der Tennisplätze im Bodenfeld zu. Zwischen 13.45 Uhr und 14.15 Uhr stand dort ein grauer VW Polo. Die Täter öffneten den Wagen und griffen sich eine Geldbörse. Ihnen fielen Kundenkarten, Bargeld sowie Dokumente in die Hände. Hinweise zu den Dieben nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Wetzlar-Niedergirmes: Transporter mit Filzer bemalt -

Unbekannte Täter verewigten sich auf einer Hecktür und dem Beifahrerfenster eines weißen Ford Transit. Der Transporter stand auf dem Seitenstreifen der Hans-Breuer-Straße, in Höhe der Hausnummer 6. Vermutlich benutzten die Schmierfinken einen schwarzen Permanentmarker. Der Sachschaden beträgt geschätzte 100 Euro. Zeugen, die die Täter in der Zeit von Donnerstag (28.04.20222), gegen 17:00 Uhr und Freitag (29.04.2022), gegen 08:00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Ehringshausen-Wetzlar-Schöffengrund: Mit Alkohol am Steuer unterwegs -

Am zurückliegenden Wochenende zogen Polizisten aus Wetzlar und Herborn eine Promillefahrerin und drei Promillefahrer aus dem Verkehr. Am späten Samstagabend (30.04.2022) stoppten eine Streife der Herborner Polizei in Ehringshausen einen Seatfahrer. Der Alkoholtest des 51-jährigen Wetzlarers brachte es auf einen Wert von 1,42 Promille. Wenige Stunden später (01.05.2022), gegen 02.20 Uhr kontrollierten Wetzlarer Schutzleute in der Langgasse einen Opelfahrer. Hierbei wehte den Kollegen die deutliche Alkoholfahne des 49-jährigen Wetzlarers entgegen. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 2,39 Promille an. Am Sonntagnachmittag (01.05.2022) erwischte es in der Straßen "Hörnsheimer Eck" die 55-jährige Fahrerin eines Kia. Gegen 16.45 Uhr brachte es der Alkoholtest der Wetzlarerin auf 1,77 Promille. Letztlich ging einer Streife der Wetzlarer Polizei ein Promillefahrer in Schöffengrund- Niederwetz ins Netz. Der Mazdafahrer geriet gegen 20.45 Uhr in der Oberlandstraße in den Fokus der Streife. Auch in diesem Fall bemerkten die Polizisten die deutliche Alkoholfahne des 34-jährigen Wetzlarers. Er pustete 1,61 Promille. Die Polizisten ordneten Blutentnahmen an, die von Ärzten auf die Polizeistationen Herborn und Wetzlar durchgeführt wurden. Zudem stellten die Ordnungshüter die Führerscheine der Promillefahrerin und der Promillefahrer sicher. Auf diese kommen nun Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Hüttenberg-Hochelheim: Pedelec geklaut -

Unbekannte Täter ließen am Sonntagnachmittag (01.05.2022) in der Wetzlarer Straße ein Pedelec mitgehen. Zwischen 13.30 Uhr und 14.30 Uhr griffen sich die Diebe das gelbe E-Bike der Marke "Fuji" und machten sich mit dem rund 3.600 Euro teuren Bike aus dem Staub. Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib des Pedelecs nehmend die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Waldsolms: Betrunken mit Roller gestürzt -

Am Sonntagabend (01.05.2022) landete ein 28-jähriger Rollerfahrer im Straßengraben. Der aus dem Schöffengrund stammende Biker war gegen 19.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Kröffelbach und Oberquembach unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Peugeot und kam nach rechts von der Straße ab. Der Unfallfahrer trug leichte Verletzungen davon, eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und seinen Transport in ein Gießener Krankenhaus. Dort musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

