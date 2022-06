Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung der Polizeistation Edewecht --Silberner PKW Audi(vermutl. A 3)gesucht--

Oldenburg (ots)

Am Dienstag, 28.06.2022, kam es gegen 16:10 Uhr in Edewecht, Einmündungsbereich Baumschulenweg/Martin-Reinke-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem silbernen PKW Audi. Der Fahrer des Transporters wollte nach rechts in den Baumschulenweg und der Fahrer des silbernen Audi(vermutl. A3)vom Baumschulenweg nach links in die Martin-Reinke abbiegen. Dabei kam es zu einer Berührung beider Fahrzeuge. Der Fahrer des Audi setzte sein Fahrt ohne anzuhalten fort. Der silberne PKW Audi muss an der Fahrerseite erhebliche Beschädigungen aufweisen.

Die Polizei Edewecht bittet um Hinweise zum silbernen Audi unter 04405/925960

