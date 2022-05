Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Autobesitzer verhilft Polizei zu schneller Festnahme: Verdächtiger nach Pkw-Aufbrüchen gestellt

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Ein VW-Besitzer hat den Polizeibeamten des Reviers Süd-West am Samstagabend in Baunatal zur schnellen Festnahme eines mutmaßlichen Auto-Aufbrechers verholfen. Der Mann aus Baunatal war gegen 22:15 Uhr über eine App auf seinem Handy darauf aufmerksam gemacht worden, dass sein in der Straße "Am Erlenbach" geparkter Passat beschädigt wurde. Als er daraufhin nach dem Rechten sah, entdeckte er einen Mann, der seinen Kopf durch die eingeschlagene Beifahrerscheibe des Autos steckte und dieses augenscheinlich durchsuchte. Als der Baunataler den ertappten Täter ansprach, rannte dieser mit einem Schraubenzieher in der Hand davon. Umgehend nahm der Zeuge die Verfolgung des flüchtenden Pkw-Aufbrechers auf, während er gleichzeitig die Polizei alarmierte. So klickten nur wenige Minuten später in der Straße "Am Dornbusch" die Handschellen für den 45-jährigen Tatverdächtigen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte er aus dem VW lediglich vier Euro erbeutet, dafür aber einen Schaden von knapp 1.000 Euro angerichtet. Zudem meldete sich kurze Zeit später der Besitzer eines in der Straße "An der Bauna" geparkten Kia, dessen Scheibe ebenfalls eingeschlagen wurde. Auch wegen dieser Tat muss sich der in Baunatal wohnende Festgenommene, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, nun verantworten. Die weiteren Ermittlungen gegen den 45-Jährigen dauern an.

