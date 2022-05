Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Raub auf Auslieferungsfahrer: Polizei fahndet aktuell nach zwei Tätern und bittet um Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Söhrewald (Landkreis Kassel):

Die Polizei fahndet aktuell nach einem Raub mit Schusswaffe auf einen Auslieferungsfahrer, der sich am heutigen Montagmorgen auf einem Parkplatz hinter einem Supermarkt in der Wattenbacher Straße in Söhrewald-Wellerode ereignete, nach zwei unbekannten Tätern. Im diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die Hinweise auf die Räuber geben können sowie andere relevante Beobachtungen gemacht haben. Zudem wird darum gebeten, in Söhrewald und angrenzenden Orten keine Anhalter mitzunehmen.

Die telefonische Mitteilung über den Raub war gegen 8 Uhr bei der Polizei eingegangen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war der Fahrer, der den dortigen Supermarkt belieferte, in seinem Fahrzeug von den beiden Tätern mit einer Schusswaffe bedroht und überfallen worden. Die Räuber, zwei dunkel gekleidete Männer, sollen anschließend mit erbeutetem Bargeld in einem Stoffbeutel zu Fuß in Richtung Wattenbach geflüchtet sein. Einer von ihnen habe einen schwarzen Kapuzenpullover getragen, der zweite einen grauen Kapuzenpullover, so die derzeit vorliegende Beschreibung.

Die umfangreiche Fahndung nach den Räubern sowie die weiteren polizeilichen Maßnahmen dauern derzeit noch an. Zeugen, die im Tatortbereich und der näheren Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell