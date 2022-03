POL-KA: (KA) Karlsruhe - Kontrolle des Schwerlastverkehrs in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) - Ein zunächst verbaler Streit an einer Waschanlage in der Fettweisstraße eskalierte am Montagmittag zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Offenbar hatte sich einer der Kontrahenten vorgedrängelt um die Spuren des Saharasands der vergangenen Woche von seinem Auto zu waschen. Die beiden Männer wollte jeweils gegen 12.45 Uhr ihre Fahrzeuge in einer Waschstraße reinigen. Es hatte sich bereits eine ...

