POL-PPKO: Mehrere Baucontainer aufgebrochen

Koblenz (ots) - Gegen 02.30 Uhr wurde in einem Einkaufsmarkt in der Koblenzer Straße ein Geldautomat gesprengt. Die bisher unbekannten Täter flüchteten in einem dunklen Fahrzeug mit wahrscheinlich niederländischer Zulassung. Die Polizei bittet Zeugen der Tat oder Personen die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Kriminalpolizei in Koblenz unter Tel 0261/1032690 zu melden. Rückfragen bitte an: ...

