Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Fälschung von Gesundheitszeugnissen - Durchsuchungsmaßnahmen der Bundespolizei

Stuttgart/Leonberg/Vaihingen an der Enz/Steinheim an der Murr (ots)

Mit dem Ziel des Auffindens von Beweismitteln im Zusammenhang mit gefälschten Impfzertifikaten, durchsuchten Beamte der Bundespolizei gestern Morgen vier Wohnungen in Stuttgart, Leonberg, Vaihingen an der Enz sowie in Steinheim an der Murr. Die Durchsuchungsmaßnahmen richteten sich gegen vier deutsche Staatsangehörige im Alter von 24 bis 32 Jahren, die am 23. November 2021 nach ihrer Ankunft aus Zagreb am Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden grenzpolizeilich kontrolliert wurden. Im Rahmen der Überwachung der pandemiebezogenen Einreisevorgaben gemäß der CoronaEinreiseV, legten die drei Männer und eine Frau den Beamten der Bundespolizei Impfzertifikate vor. Abfragen der im Impfpass eingetragenen Chargennummern beim Paul-Ehrlich-Institut ergaben, dass diese Impfchargen mit dem im Impfpass eingetragenen Datum nicht verimpft wurden. Daraufhin wurden alle Impfnachweise sichergestellt. Aufgrund dieser Erkenntnis wurden beim zuständigen Amtsgericht Baden-Baden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnanschriften der Personen erwirkt. Im Rahmen der morgendlichen Durchsuchung konnten die Beamten zwei Blankoimpfpässe mit bereits eingetragenen Chargennummern sowie mehrere digitale Datenträger sicherstellen, die nun ausgewertet werden. Darüber hinaus wurden in drei Wohnungen geringe Mengen Betäubungsmittel sowie zwei verbotene Butterflymesser aufgefunden und sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Baden-Baden hat gegen alle vier Personen Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell