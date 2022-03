Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 7-Jähriger auf Schulweg angefahren

Lindlar (ots)

Ein 7-jähriges Kind ist am Freitag (4. März) an einer Überquerungshilfe in der Nähe einer Grundschule in Frielingsdorf von einem Auto angefahren und dabei leicht verletzt worden. Um 7:45 Uhr wollte der Junge an einer Querungshilfe die Jan-Wellem-Straße überqueren. Eine 19-jährige Kürtenerin erkannte die Situation zu spät und erfasste das Kind mit der linken Fahrzeugseite ihres VW Multivan. Der Junge zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Seine Mutter wurde informiert und erschien an der Unfallstelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell