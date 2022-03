Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall beim Wenden

Lindlar (ots)

Eine 25-jährige Frau aus Bonn ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bismarckstraße in Lindlar am Freitag (4. März) schwer verletzt worden. Sie fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem schwarzen VW Polo auf der Bismarckstraße in Fahrtrichtung Borromäusstraße. In Höhe der Einmündung Eremitage beabsichtigte sie auf der Fahrbahn zu wenden. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem schwarzen Audi eines 43-jährigen Lindlarers, der auf der Bismarckstraße in Richtung Eichenhofstraße unterwegs war. Die 25-jährige Polo-Fahrerin verletzte sich schwer und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden; sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

