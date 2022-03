Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Frontal gegen Baum - 21-Jährige schwerverletzt

Hückeswagen (ots)

Auf der K1 in Hückeswagen-Wiehagen hat eine 21-jährige Hückeswagenerin am frühen Freitagmorgen (4. März) die Kontrolle über ihren blauen Renault Clio verloren. Die 21-Jährige fuhr um 4:45 Uhr aus Remscheid kommend auf der K1 in Fahrtrichtung Hückeswagen. Unmittelbar hinter der Einmündung "Zur Landwehr" verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Clio und kam nach links von der Fahrbahn ab. Sie geriet auf einen angrenzenden Grünstreifen und prallte dort frontal gegen einen Baum. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. An ihrem Clio entstand erheblicher Sachschaden; er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

