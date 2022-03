Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin angefahren

Lindlar (ots)

Eine 23-jährige Fußgängerin ist am Donnerstagmorgen (3. März, 06:10 Uhr) in Lindlar-Frielingsdorf von einem Auto erfasst und dabei leicht verletzt worden. Die dunkel gekleidete 23-jährige Lindlarerin wollte bei Dunkelheit die Straße "Am Dimberg" überqueren und trat hinter einem geparkten Ford Transit auf die Fahrbahn. Ein 26-jähriger Wipperfürther konnte mit seinem blauen Seat nicht mehr rechtzeitig reagieren. Trotz eingeleiteter Vollbremsung touchierte er die Fußgängerin. Diese fiel auf die Motorhaube und stürzte anschließend auf den Boden. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Seat entstand geringer Sachschaden.

