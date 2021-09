Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Brand im Alloheim

Rheinbrohl (ots)

Am 23.09.2021 kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Brand im Alloheim in Rheinbrohl. Das Feuer brach in einem Zimmer im zweiten Obergeschoss aus. Durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Zentrums konnte der Brand vor Eintreffen der Feuerwehr bereits gelöscht werden. Der Bewohner des Zimmers wurde durch den Rettungsdienst versorgt und vorsorglich einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

