POL-PPRP: Schubkarre und Pflastersteine gestohlen

Unbekannten gelangten vom 22.02.2021 bis 24.02.2021 auf das Firmengelände einer Reinigungsfirma in der Mittelpartstraße. Dort wurde eine Schubkarre sowie mehrere Pflasterscheine gestohlen. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

