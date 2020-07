Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Untersuchungshaftbefehl: Mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Kaiserslautern (ots)

Ein mutmaßlicher Einbrecher kam am Mittwoch in Haft. Der 37-Jährige wird verdächtigt, im Juni in ein Gebäude in der Zollamtstraße eingebrochen zu sein (wir berichteten: https://s.rlp.de/FNoT). Die Polizei ermittelte und wirft dem Mann jetzt zudem vor, bereits Anfang Juni in das gleiche Haus eingebrochen zu sein (wir berichteten: https://s.rlp.de/BuSKK). Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Einsatzkräfte belastbare Beweismittel. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern erließ das Amtsgericht Kaiserslautern am Mittwoch einen Untersuchungshaftbefehl wegen Flucht- und Wiederholungsgefahr. Es bestand eine einschlägige Bewährungsstrafe. Der 37-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell