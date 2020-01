Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: F_BMA - LZ1 - LG2 - ausgelöste Brandmeldeanlage

Werne (ots)

Um 9:57 Uhr am Donnerstagmorgen wurde per digitalem Meldeempfänger der Löschzug 1 Stadtmitte sowie die Löschgruppe 2 aus Langern der Freiwilligen Feuerwehr Werne alarmiert. Eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Logistikkomplex im Wahrbrink in Werne hatte ausgelöst und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte alarmiert. Ein Angriffstrupp vom Tanklöschfahrzeug [1-TLF3000-1] kontrollierte Anhand der sogenannten Laufkarte den betroffenen Bereich im Gebäude. Die Erkundung ergab, dass vermutlich Jemand verbotenerweise auf der Toilette geraucht hatten. Ein Rauchmelder detektierte den entstandenen Rauch und löste daraufhin die Brandmeldeanlage aus. Es war kein Eingreifen der Feuerwehr nötig. Die Mitarbeiter sowie die Objektverantwortlichen wurden belehrt sowie die Brandmeldeanlage (BMA) zurückgestellt und an den Betreiber des Objektes übergeben. Im Einsatz waren 14 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst Werne und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 10:45 Uhr gemeldet werden.

Um 11:02 Uhr wurde der Löschzug 1 Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr Werne erneut zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in Werne alarmiert. Jedoch war der Einsatzort diesmal die neue Wiehagen Grundschule an der Stockumer Straße in Werne Evenkamp. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die Schule bereits vorbildlich und komplett geräumt. Die Lehrekräfte und ihre Schüler standen an den vorher definierten Treffpunkten außerhalb des Gebäudes. Der Angriffstrupp erkundete Anhand der Laufkarten den betroffenen Bereich. Die Erkundung ergab, dass in dem betroffenen Bereich von Handwerkern mittels Bohrmaschine gebohrt wurde. Der aufgewirbelte Staub löste daraufhin die Brandmeldeanlage aus. Hinweise auf Feuer oder Rauch waren nicht zu ermitteln. Die Brandmeldeanlage (BMA) wurde zurückgestellt und nach einer kurzen Unterweisung an den Objektverantwortlichen übergeben. Im Einsatz waren 16 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen, der Rettungsdienst Werne und die Polizei. Einsatzende konnte gegen 11:40 Uhr gemeldet werden.

