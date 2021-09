Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Schülersicherheit

Rheinbrohl (ots)

Am gestrigen Tage in der Zeit von 07:30 Uhr bis 09:00 Uhr führten Beamte der Polizei Linz eine Verkehrskontrolle in Rheinbrohl durch. Schwerpunkt war die Überwachung der Gurtsicherung der Kinder, welche mittels PKW zur Schule gebracht wurden.

Das Ergebnis der Kontrolle zeigte auf, dass diese notwendig war. Nicht jede(r) Verkehrsteilnehmer(in) erkennt die zwingende Notwendigkeit des gurtgesicherten Fahrens.

Insgesamt konstatierten die Beamten 5 Fälle, in welchen Kinder ohne jegliche Sicherung transportiert wurden. In weiteren 5 Fällen waren die Fahrer ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. Diese Fälle wurden allesamt beanzeigt.

Darüber hinaus wurden diverse Verwarnungen ausgesprochen, da die Kinder nur teilweise oder unvollständig gesichert waren.

Gerade bei Kindern handelt es sich um Personen, die zwingend mittels Gurt zu schützen sind, da hier oft noch die Gefahrenerkennung und damit einher gehende Schutzreflexe nicht ausgebildet ist. Bereits bei geringen Geschwindigkeiten könne schwere und schwerste Verletzungen entstehen. Dies bei einem Brems- oder Unfallvorgang zu verhindern geht nur zu einem Zeitpunkt, nämlich VOR Antritt der Fahrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell