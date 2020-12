POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar von So., 06.12.2020

Polizeiinspektion Goslar

Spritztour mit LKW und Diebstahl

Am Samstagabend, in der Zeit von 19:22 Uhr, bis 19:57 Uhr, wurde im Liebenburger Ortsteil Posthof von einem bislang Unbekannten eine abgestellte Sattelzugmaschine unbefugt gestartet. Auf der ca. fünf Kilometer langen Fahrt wurde die Ladung, ca. 26 Tonnen Kies, in die Feldmark abgekippt. Anschließend wurde der Lkw zurückgestellt und ein im Führerhaus befindliches Navi entwendet. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Goslar unter 05321/3390.

