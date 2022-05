Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Entsorgung von gefährlichen Abfällen

Rieden (ots)

Am 30.04.2022 stellten aufmerksame Spaziergänger an einem Waldweg neben der Landstraße im Bereich des Riedener Waldsees in Rieden mehrere illegal abgelagerte Gefäße mit Resten von Holzabbeizer, Zinkreiniger, Rostumwandler, Kunstharz-Lack und Holzlack fest. Die Polizei bittet anhand des beigefügten Fotos um Hinweise aus der Bevölkerung unter 02651-8010.

