POL-PDMY: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Mayen, Auf Briddel (ots) - Am 15.05.2022, kam es in der Zeit von ca. 14:00 h bis 20:00 h zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte mit seinem Fahrzeug beim Vorbeifahren einen blauen, PKW, Ford-Focus. Der Ford war in der Straße "Auf Briddel" in Mayen-Alzheim am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß abgestellt. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle und hinterließ einen ...

mehr