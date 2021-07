Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in der Innenstadt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Innenstadt verletzten sich am Samstagnachmittag (17.07.2021) zwei Personen schwer. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein 53-jähriger Hildesheimer mit seinem weißen VW die Körnerstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Zu diesem Zeitpunkt war die dortige Ampelanlage aufgrund einer Beschädigung durch das Hochwasser nicht in Betrieb. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es im Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW des 53-Jährigen und dem gelben Skoda eines 38-jährigen Hageners. Dieser befuhr den Graf-von-Galen-Ring in Richtung Altenhagen. Durch die Kollision überschlug sich der weiße VW und blieb auf dem Dach liegen. Passanten halfen beiden Autofahrern dabei, aus ihren Fahrzeugen zu gelangen. Der Rettungsdienst brachte die schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzten Unfallbeteiligten in nahegelegene Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt circa 27.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (sen)

