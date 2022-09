Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbruchsversuche und Diebstähle in Algermissen in einer Nacht

Hildesheim (ots)

Algermissen - (jb) In der Nacht vom 08.09.22 auf den 09.09.22 kam es in Algermissen zu mehreren versuchten Einbrüchen in Garagen und Wohnhäusern, sowie zu 2 Fahrraddiebstählen. Dabei wurde der Täter des Öfteren gesehen. Gegen 01.10 Uhr wurde der Anwohner des Graswegs durch Geräusche aufgeschreckt. Er schaute aus dem Fenster und sah, wie eine Person aus seiner Garage kam und mit einem Fahrrad zügig wegfuhr. Am nächsten Morgen bemerkte er Aufbruchsspuren und rief die Polizei. Gegen 03.09 Uhr drang der unbekannte Täter über einen Zaun auf der Rückseite auf ein Grundstück im Reihwiesenweg ein. Er öffnete einen unverschlossenen Schuppen und stellte elektronische Gartengeräte zur Mitnahme bereit. Hiernach betritt er die Garage des Anwesens. Dabei wird er durch den Hausbesitzer gesehen und durch Klopfen an der Scheibe zur Flucht bewegt. Der Geschädigte rief die Polizei, die trotz sofortiger Fahndung den Täter nicht stellen konnte. Bei der Flucht ließ der Täter ein Fahrrad stehen. Dieses Fahrrad könnte in derselben Nacht aus einer unverschlossenen Garage in der Gartenstraße entwendet worden sein. Der Geschädigte meldete dies im Laufe des Morgens. Der Täter hörte damit aber nicht auf. Ein weiterer Versuch konnte durch einen aufmerksamen Anwohner des Raiffeisenwegs vereitelt werden. Dieser sah gg. 04.40 Uhr bei seiner Nachbarin auf dem Grundstück eine männliche Person. Als der Zeuge das Fenster öffnete, flüchtete die Person. Auch diese Beobachtung wurde am Tage der Polizei gemeldet.

Gegen 05.30 Uhr wurde eine Anwohnerin des Graswegs durch laute Geräusche von der Hinterseite ihres Hauses geweckt. Sie schaute aus dem Fenster und sah einen Schatten sowie einen Bollerwagen oder Schubkarren vor der Haustür und dachte, es sei der Zeitungsausträger. Später bemerkte sie dann Hebelspuren an der Kellertür und dass aus ihrer Garage ein Fahrrad entwendet wurde und kontaktierte die Polizei. Ein weiterer Anwohner des Graswegs stellte ebenfalls fest, dass bei ihm in dieser Nacht versucht wurde, die Hauseingangstür aufzuhebeln. Hier kann die Tatzeit leider nicht weiter eingegrenzt werden. Des Weiteren fiel der Täter in der Langen Str. auf, indem er gg. 05.45 Uhr an einer Haustür klingelte. Als man diese öffnete, hatte der Täter kein Interesse mehr und verließ mit einer Schubkarre, auf welchem ein Fahrrad gelegen haben soll, die Örtlichkeit. Hierbei könnte es sich um das Fahrrad aus der Tat gg. 05.30 handeln. In allen Fällen, wo der Täter gesehen wurde, wird dieser wie folgt beschrieben: - Männlich, ca. 170- 180 cm groß, schlank, ca. 25-35 Jahre alt, dunkle kurze Haare, dunkler Kapuzenpullover, dunkle Handwerkerhose. Der Täter führte vermutlich einen Rucksack mit. Der Gesamtschaden, den der Täter verursachte, wird auf 5000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugen, die die Person beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, die Polizei in Sarstedt zu kontaktieren. Tel: 05066/9850.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei eindringlich bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei sofort unter der bekannten Polizeinotrufnummer 110 zu kontaktieren.

