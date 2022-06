Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbrecher im Keller aufgeschreckt

Borken (ots)

Eingedrungen in ein Wohnhaus in Borken-Gemen ist ein Unbekannter am Montagabend. Gegen 22.30 Uhr hörten die Bewohner Geräusche aus dem Keller. Als die Geschädigte nachsah, stand vor ihr eine schwarz gekleidete Person mit einem Messer in der Hand. Ohne ein Wort gesagt zu haben, flüchtete der Einbrecher. Mutmaßlich hatte er sich gewaltsam Zugang durch die Haustür des Hauses an der Hammacherstraße verschafft. Der Täter sei circa 1,70 bis 1,75 Meter groß gewesen. Er habe eine Kapuze und eine Mütze sowie schwarze Handschuhe getragen. Das Messer mit schwarzem Griff habe eine breite und circa 30 cm lange Klinge gehabt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell