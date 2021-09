Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Schmallenberg: Im Zeitraum zwischen Dienstag 23 Uhr und Mittwoch 7:30 Uhr haben Unbekannte versucht in eine Wohnung in der Oststraße einzubrechen. Die Täter scheiterten bei dem Versuch die Wohnungstür aufzuhebeln.

Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Schmallenberg unter der 02974 / 90 200.

Bestwig: Am Dienstag gegen 16 Uhr sind vier Jugendliche in eine Schule in der Straße "Zum Schulzentrum" eingebrochen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand öffneten die Jugendlichen eine Notausgangstür, in der vorher ein Keil platziert wurde, um das Schließen zu verhindern. Im Inneren der Schule verwüsteten die vier Tatverdächtigen einen Klassenraum. Die 13- bis 14-Jährigen gestanden den Einbruch einer Lehrperson.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell