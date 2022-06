Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek-Nienborg - Reh quert die Straße

Autofahrer weicht aus

Heek-Nienborg (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 30 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 22.35 Uhr in Heek-Nienborg erlitten. Er sei auf der Landesstraße 574 aus Richtung Heek kommend in Richtung Gronau unterwegs gewesen, als ein Reh die Straße gequert habe, gab der Gronauer an. Er sei ausgewichen und infolgedessen in den Straßengraben gefahren, erklärte der Autofahrer. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 5.000 Euro. (db)

