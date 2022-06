Velen (ots) - Mutwillig haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag in Velen-Ramsdorf ein abgestelltes Auto beschädigt. Das Geschehen spielte sich auf einem Grundstück an der Weseker Straße ab. An dem Auto entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle (db) Dietmar Brüning (mh) Markus Hüls ...

mehr