Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Tageswohnungseinbruch

Wörth am Rhein (ots)

Wörth am Rhein; Unbekannte Täter verschafften sich am 09.06.2021 in der Zeit von 18:30 - 19:40 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Rheindammstraße. Die unbekannten Täter nutzen wohl ein offen stehenden Fenster im Hochparterre und entwendeten einen Geldbetrag.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell