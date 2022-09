POL-HI: Randalierer greift Personen in der Fußgängerzone an - Zwei Männer verletzt

Hildesheim (ots) - ALFELD - (jpm) Am späten Samstagabend, 10.09.2022, kam es in der Ringstraße in Alfeld zu einem Hausbrand. Das Feuer brach in einer Erdgeschosswohnung aus, in der nach den Löscharbeiten ein menschlicher Leichnam gefunden wurde. Pressemitteilung vom 11.09.2022: ...

mehr