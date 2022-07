POL-COE: Lüdinghausen, Irisstiege/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Eine 48-jährige Fahrradfahrerin aus Coesfeld ist am Dienstag (19.07.22) gestürzt, als ein 51-jähriger Autofahrer aus Coesfeld die Fahrertür seines Autos öffnete. Dieses stand an der Süringstraße im absoluten Halteverbot. Die Fahrradfahrerin war gegen 13.40 Uhr in Richtung Borkener Straße unterwegs. Am rechten Fahrbahnrand parkte ordnungswidrig ...

