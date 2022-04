POL-PDLD: Schwegenheim- Unfallflucht auf B9

Landau (ots) - Eine verletzte Person und rund 20000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmittag bei Landau. Ein 38-jähriger Autofahrer befuhr die K9 von Godramstein in Richtung Böchingen und missachtete im Kreuzungsbereich zur K 10 die Vorfahrt eines 64- jährigen Autofahrers, der von Nußdorf in Richtung Frankweiler fuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 64-Jähre verletzt und musste in ein ...

mehr