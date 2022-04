Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Osterwochenende ohne herausragende Vorkommnisse - normales polizeiliches Einsatzaufkommen im Landkreis

Stade (ots)

Die Polizeibeamtinnen und Beamten hatten ein normales Osterwochenende ohne herausragende polizeiliche Einsätze zu verzeichnen. Die Osterfeuer führten zu keinen nennenswerten Einsatzanlässen.

Unbekannte Einbrecher sind am Donnerstag, den 14.04. zwischen 08:30 h und 13:45 h in Neukloster am Bahnhof nach dem Beschädigen einer Fensterscheibe in das Innere der Räumlichkeiten des dortigen Gesamtvereins eingestiegen und haben diverse Getränke entwendet. Der angerichtete Schaden wird hier auf über 100 Euro geschätzt.

Hinweise in diesem Fall bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

In Buxtehude in der Straße Westfleth sind unbekannte Einbrecher in der Nacht von Karfreitag auf Ostersamstag zwischen 18:30 h und 07:00 h nach dem gewaltsamen Öffnen einer Glastür in das Innere eines dortigen Fahrradladens eingedrungen und haben ein hochwertiges E-Bike entwendet. Der Schaden wird in diesem Fall auf mehrere tausend Euro beziffert. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruchdiebstahl in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

In der Straße Hogenbarg in Buxtehude sind unbekannte Einbrecher ebenfalls in derselben Nacht zwischen 18:30 h und 10:00 h morgens auf das Grundstück eines Einfamilienhauses gelangt und haben eine Nebeneingangstür aufgehebelt. So in das Innere eingedrungen wurden von dem oder den Tätern dann sämtliche Räume durchsucht. Ob und was dabei erbeutet werden konnte steht zur Zeit noch nicht fest. Der Schaden dürfte sich hier auf mehrere hundert Euro belaufen. Hinweise in diesem Fall ebenfalls an die Polizei Buxtehude unter 04161-647115.

In Horneburg in der Bürgermeister-Löhden-Straße sind unbekannte Täter am Ostersonntag zwischen 13:45 h und 14:00 h nach dem Einwerfen einer Terrassentür in das Innere des dortigen Jugendzentrums eingedrungen und haben eine Geldkassette mit einer geringen Menge Bargeld erbeutet. Der Schaden dürfte sich hier ebenfalls auf über 100 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Horneburg unter der Rufnummer 04163-828950.

Am Ostersamstagvormittag gegen kurz nach 09:00 h wurde der Polizei von aufmerksamen Zeugen ein in Schlangenlinien fahrenden Traktor auf der Kreisstraße 1 zwischen Fredenbeck und Schwinge mitgeteilt. Als die eingesetzten Beamten vor Ort eintrafen und den Fahrer überprüfen konnten, stellte sich heraus, dass dieser eine Atemalkoholkonzentration von über 3,7 Promille vorwies. Sein Führerschein wurde sichergestellt und er musste sich auf der Stader Wache einer Blutprobe unterziehen. Gegen den 47-jährigen Erntehelfer aus Deinste wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

