Polizei Bielefeld

POL-BI: Dieb fischt Umschläge aus Briefkästen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter Mann ohne festen Wohnsitz erhoffte sich am Donnerstag, 17.03.2022, Beute zu machen, indem er sich in 18 Häusern an den Briefkästen zu schaffen machte.

In einem Mehrfamilienhaus an der Straße Am Bach erwischte ein Bewohner gegen 20:40 Uhr den 31-Jährigen, als er mit beiden Händen in einem Briefkasten steckte. Der Zeuge sprach ihn an, weil der ihm unbekannte Mann nicht in dem Haus wohnhaft war. Außerdem lagen mehrere Umschläge auf dem Boden.

Der Bielefelder begleitete ihn nach draußen, wo der Dieb sogleich versuchte mit dem Fahrrad zu flüchten. Gemeinsam mit anderen Passanten gelang es dem Bielefelder, den Flüchtenden festzuhalten.

Eintreffende Polizeibeamte durchsuchten den 31-Jährigen und den Rucksack, den er bei sich trug. Dabei stießen sie auf Briefe von insgesamt 18 Wohnanschriften. Außerdem fanden sie einen Schraubendreher, eine geringe Menge Betäubungsmittel und Utensilien für den Drogenkonsum.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den 31-Jährigen ein.

