POL-PDLU: Verdacht der versuchten Brandstiftung

Dudenhofen (ots) - Am 05.09.2022 gegen 07:30 Uhr parkte eine 59-jährige Frau ihrem PKW in der Speyerer Straße in Dudenhofen, in Fahrtrichtung Speyer, am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen aus dem PKW übersah die 18-jährige Beifahrerin den auf dem Radweg, in gleicher Richtung vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Tür und dem 58-jährigen Radfahrer. Dieser fiel die mit dem Brustbein ...

