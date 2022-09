Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in zwei Vereinsgebäude

Römerberg (ots)

Unbekannter Täter verschaffte sich in der Zeit vom 03.09.2022, 09:00 Uhr bis 05.09.2022, 08:00 Uhr Zutritt zu einem Vereinsheim in der Große Hohl in Römerberg. Dabei hebelten sie eine rückwärtige Tür auf. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde im Innenbereich nichts entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 250 Euro.

In der Zeit vom 04.09.2022, 18:00 Uhr bis 05.09.2022, 16:30 Uhr wurde außerdem in den Rauhweiden ein weiteres Vereinsheim angegangen. Durch massive Gewalteinwirkung, offensichtlich mit einem Brecheisen, konnte eine Stahltür aufgehebelt werden. Die unbekannten Täter brachen in einem Lagerraum einen Stahlschrank auf und durchwühlten ihn. Auch hier lässt sich bisher kein Diebesgut erkennen. Hier ist von einem Gesamtschaden ca. 3000 Euro auszugehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

