LPI-GTH: Delikte im Straßenverkehr

Arnstadt (ots) - Gestern, gegen 19.25 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Ilmenauer Straße. Ein 33-jähriger Fahrer eines LKW befuhr einen Parkplatz und blieb dabei aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Auflieger an einem Werbeträger hängen. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und der Werbetafel beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer ...

mehr