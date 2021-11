Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in Wohnhaus

Ovelgönne (ots)

Am Samstagnachmittag war es in der Zeit von 15:45 bis 19:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Straße im Gehäge in Ovelgönne gekommen. Hier hatten bislang unbekannte Täter ein zur Straße gelegenes Fenster aufgehebelt und waren in das Wohnhaus eingestiegen. Anwohner, die in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Celle zu melden.

