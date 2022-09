Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Radfahrer beim Türöffnen übersehen

Dudenhofen (ots)

Am 05.09.2022 gegen 07:30 Uhr parkte eine 59-jährige Frau ihrem PKW in der Speyerer Straße in Dudenhofen, in Fahrtrichtung Speyer, am rechten Fahrbahnrand. Beim Aussteigen aus dem PKW übersah die 18-jährige Beifahrerin den auf dem Radweg, in gleicher Richtung vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Tür und dem 58-jährigen Radfahrer. Dieser fiel die mit dem Brustbein auf den Rahmen der Beifahrertür und dann zu Boden. Er zog sich dabei Prellungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahgelegenes Krankenhaus gebracht.

