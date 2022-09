Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Spitztour eines 16-Jährigen mit geklautem PKW unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 05.09.2022 gegen 02:06 Uhr fand ein 16-Jähriger einen Autoschlüssel in der Wormser Landstraße. Das dazugehörige Fahrzeug befand sich im unmittelbarer Nähe. Er stieg in den PKW und fuhr damit in die Bahnhofstraße. Zeugen, welche die Besitzerin des entwendeten Fahrzeugs kannten, verfolgten den Pkw vom Hauptbahnhof bis in die Waldstraße und informierten die Polizei. Der junge Mann fuhr auffällige Schlangenlinien und bremste immer wieder stark ab. In der Waldstraße beschleunigte er das Fahrzeug und kollidierte schließlich im Wendehammer mit einem dort befindlichen Geländer. Er fuhr das Auto dabei in einem Kiesbett fest, wodurch seine Spritztour beendet wurde. Bei der Kontrolle durch die eingesetzten Beamten zeigte er alkohol- und drogentypische Auffallerscheinungen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Nach einer Blutprobe konnte er die Dienstelle im Beisein der Mutter wieder verlassen.

