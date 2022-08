Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Ergänzung zur gestrigen Pressemitteilung "Damme - Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person" Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70090/5303380

Erste Befragungen und Ermittlungen zur Unfallflucht haben ergeben, dass es sich bei der genauen Unfallörtlichkeit um die Lidl-Zufahrt von der Wiesenstraße aus handelte. Darüber hinaus hat sich der Unfall wahrscheinlich schon 30 bis 60 Minuten vor 18.20 Uhr ereignet. Unmittelbar nach dem Unfall war der verunfallte Pedelec-Fahrer lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Mittlerweile ist er außer Lebensgefahr. Die Unfallspuren deuten nach bisherigen Erkenntnissen daraufhin, dass es zu einem Frontalzusammenstoß gekommen ist. Der Pedelec-Fahrer erinnert sich hierbei an einem grauen Pkw. Zeugenhinweise werden an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60 erbeten.

Dinklage - Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 19. August 2022, 20.00 Uhr, und Montag, 22. August 2022, 19.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ca. 100 Meter Erdkabel von einer Baustelle eines Neubaus in der Martin-Luther-Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Lohne - E-Scooter-Diebstahl

Am Montag, 22. August 2022, zwischen 21.00 Uhr und 22.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen unverschlossenen E-Scooter, welcher vor einem Schnellrestaurant in der Lindenstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Dinklage - Diebstahl von zwei E-Bikes

In der Zeit zwischen Montag, 22. August 2022, 19.00 Uhr und Dienstag, 23. August 2022, 8.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen aus einem verschlossenem Fahrradabstellraum zwei verschlossene E-Bikes der Marken Haibike und Tour Pro Wave. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Bakum - Verkehrsunfall

Am Montag, 22. August 2022, 13.20 Uhr befuhr ein 62-jähriger Mann aus Vechta mit einem Lkw Essener Straße (L843) in Bakum in Fahrtrichtung Hausstette. In Höhe der Nieberdingstraße beabsichtigte der 62-Jährige nach links abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Pkw eines 28-jährigen Mannes aus Carum. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von 33000,00 Euro. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 23. August 2022, zwischen 14.00 Uhr und 15.50 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person beim Parkvorgang mit einem PKW einen neben ihr stehenden Peugeot 208. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt von der Unfallstelle. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 3500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrern

Am Dienstag, um 17.07 Uhr befuhr ein 14-Jähriger aus Damme die Straße Auf den Dünen mit einem Pedelec in Richtung Steinstraße. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 74-jährigen Pedelec-Fahrer, der den Radweg in Richtung Oldorfer Straße befuhr. Beide Fahrer verletzten sich leicht.

Dinklage - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 23. August 2022, um 18.10 Uhr, wollte ein 74-jähriger Autofahrer von einem Grundstück rückwärts auf die Straße Rathausplatz abbiegen. Hierbei kam es zu einer Kollision mit einer 14-jährigen Fußgängerin, die die Straße querte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Mädchen und wurde leicht verletzt.

