Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Räuberische Erpressung

Am Sonntag, 21. August 2022, gegen 21.30 Uhr joggte eine 37-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden um den Bergsee und ging im Anschluss, gegen 22.00 Uhr, zurück zu ihrem Fahrzeug, welches sie am Wellenweg geparkt hatte. Als sie ihren Pkw aufschließen wollte, wurde sie von einem unbekannten männlichen Täter angesprochen, welcher ihr ein Messer vorhielt. Er verlangte die Herausgabe ihres Handys, welches sie ihm sofort aushändigte. Anschließend flüchtete der Unbekannte zu Fuß in den Wald in Richtung Bergsee.

Das Opfer beschrieb den Mann als ca. 185cm groß, zwischen 35 bis 40 Jahre alt, mit normal schlanker Figur. Er hatte einen Dreitagebart und dunkle kurze Haare. Er trug einen dunkelgrauen Kapuzenpullover ohne Aufschrift sowie eine dunkelgrüne Hose mit Seitentaschen und Sneaker. Besonders auffällig war ein langer Fingernagel - vermutlich am Zeigefinger - der linken Hand. Der Täter soll zudem gutes Deutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Damme - Verkehrsunfallflucht mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 22. August 2022, um 18.20 Uhr fuhr ein 54-Jähriger aus Damme den Fahrradweg entlang der Wiesenstraße mit einem Pedelec. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer fuhr aus der Straße Altes Amtsgericht auf die Wiesenstraße, missachtete die Vorfahrt des Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte auf die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den schwer verletzten Fahrradfahrer zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Dinklage - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Sonntag, 21. August 2022, 18.00 Uhr und Montag, 22. August 2022, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen die roten Kennzeichen von einem Audi A3, welcher in der Van-der-Wal-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Dinklage unter 04443 977490 entgegen.

Vechta - Einbruchsdiebstahl in Werkzeughandel

Von Samstag, 20. August 2022, 14.00 Uhr bis Montag, 22. August 2022, 6.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Personen in der Straße Am Südfeld Zutritt zur Lagerhalle eines Werkzeughandels. Aus der Halle wurde eine bislang unbekannte Anzahl an Werkzeugen entwendet. Anschließend entleerten sie einen Feuerlöscher im Lagerraum. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Holdorf - Fahrraddiebstahl

In der Zeit zwischen Dienstag, 16. August 2022, 17.00 Uhr und Mittwoch, 17. August 2022, 18.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein mit einem Kettenschloss gesichertes Mountainbike der Marke Bulls Sharptail 3. Das Fahrrad stand am Fahrradstand des Bahnhofs. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Steinfeld - Pedelec-Diebstahl

Am Montag, 15. August 2022, zwischen 18.45 Uhr und 20.10 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein verschlossenes Damen-E-Bike der Marke KTM, welches in Mühlen an der Sporthalle stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Brand

Am Montag 22. August 2022, 16.43 Uhr geriet im Kornradeweg ein an einer Hauswand angelehntes Damenfahrrad aus bislang unbekannten Gründen in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Vechta war mit 12 Personen vor Ort. Am Gebäude entstand kein Schaden.

Holdorf -Sachbeschädigung an Pkw

Unbekannte Personen beschädigten im Zeitraum von Samstag, 20. August 2022, 07.45 Uhr bis Sonntag, 21. August 2022, 09.30 Uhr einen VW Eos, der auf einem Parkplatz an der Straße Zum Hansa Center parkte. Aufgrund der Art der Beschädigungen könnten diese durch einen Fußtritt verursacht worden sein. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 22. August 2022, gegen 10 Uhr, fuhr ein 41-jähriger Autofahrer aus Lohne mit seinem Auto zur Polizeidienststelle, um seinen Führerschein als verloren zu melden. Er benötige nun eine Bescheinigung über den Verlust des Dokumentes. Bei der Überprüfung seiner Daten stellte sich nun jedoch heraus, dass der Mann seinen Führerschein nicht verloren haben kann, denn er war gar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Dem 41-jährige Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 18. August 2022, zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr stieß eine bislang unbekannte Person mit der Tür gegen einen VW Tiguan, welcher auf einem Parkplatz vor einem Museum in der Küstermeyerstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten und einer schwer verletzten Person

Am Mittwoch, um 18.42 Uhr, fuhr eine 35-jährige Autofahrerin aus Bakum auf der Steinfelder Straße in Richtung Lohne und war gerade im Begriff nach rechts in die Straße Hinter der Klus abzubiegen, als der hinter ihr fahrende 37-jährige Autofahrer aus Lohne auffuhr. Der Mann aus Lohne wurde schwer und die Frau aus Bakum leicht verletzt.

Vechta - Verkehrsunfall mit Radfahrer

Am Montag, 22. August 2022, 17.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta den Moorweg in Richtung Grünenmoor. An der Kreuzung Moorweg /Grünenmoor / Sandbergweg wollte sie nach links auf die Straße Grünenmoor abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit dem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Nienburg. Durch den Unfall kam die 41-Jährige mit ihrem Fahrrad zu Fall und wurde leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Geschwindigkeitsmessungen

Am Montag, 22. August 2022, zwischen 11.20 Uhr und 13.20 Uhr haben Polizeibeamte beim Westring Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Insgesamt mussten sie 19 Verstöße feststellen. Davon haben drei betroffene Personen ein Fahrverbot zu erwarten. Der Negativspitzenreiter wurde mit 102 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell