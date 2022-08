Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Einbruch in Werkshalle

Zwischen Freitag, den 19. August 2022, gegen 16.30 Uhr und Sonntag, den 21. August 2022, um 13.04 Uhr drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in die Werkshalle eines Sanitärunternehmens in der Straße Am Ring ein. Dort wurde neben Klempnerwerkzeug ein roter Sprinter der Marke Daimler entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Barßel- Sachbeschädigung an Leuchtreklameschild

Zwischen Freitag, den 19. August 2022, gegen 12.30 Uhr und Samstag, den 20. August 2022, um 12.00 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen das Leuchtreklameschild einer Firma in der Dorfstraße beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Telefonnummer 04499-922200 entgegen.

Barßel - Versammlung

Am Sonntag, 21. August 2022, zwischen 14.00 Uhr und 14.45 Uhr, fand am Hafen und durch den Ort eine angezeigte Versammlung zum Thema "Protest gegen Gesellschaftsspaltung, Impfpflicht etc." statt. An der Versammlung nahmen 15 Personen teil und sie verlief friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Saterland - Hochzeit nimmt chaotisches Ende

Am Sonntag, 21. August 2022, kurz vor 1.00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis von einer Hochzeit in einem Saalbetrieb in Ramsloh, bei der es auf dem Vorplatz zu einer größeren tumultartigen Auseinandersetzung gekommen sein soll. Da von einer Vielzahl von beteiligten Personen die Rede war, wurden mehrere Streifenwagen - auch Unterstützungskräfte umliegender Dienststellen - eingesetzt. Vor Ort eingetroffen, befanden sich dort noch etliche Hochzeitsgäste und die Polizeibeamten stellten eine gereizte und aggressive Stimmung fest. Es mussten Platzverweise ausgesprochen werden und der Eigentümer des Saals beendete die Veranstaltung. Die Polizei konnte vor Ort - entgegen der Meldung - keine Verletzten oder mögliche beteiligte Personen feststellen. Auch Zeugen gaben sich nicht zu erkennen. Bislang ist völlig unklar, was vor dem Saal geschehen ist. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491-93160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell