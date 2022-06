Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg - zwei Festnahmen nach Sprengstoffhandel

Stuttgart (ots)

Die Staatsanwaltschaft (StA) Stuttgart und das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) führen seit Anfang Juni 2022 gemeinsam Ermittlungen gegen zwei Schweizer Staatsangehörige wegen der Verabredung eines Explosionsverbrechens.

Nach einem Hinweis wurden durch die Spezialistinnen und Spezialisten des Landeskriminalamtes umfangreiche Cyberermittlungen im Darknet aufgenommen. Dort stießen sie auf einen User, der unter anderem Sprengstoff kaufen wollte.

Am Nachmittag des 20. Juni 2022 konnten sodann zwei Männer beim Kauf des vermeintlichen Sprengstoffes in Stuttgart-Degerloch durch Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz vorläufig festgenommen werden. Eine erste Auswertung der sichergestellten Beweismittel ergab einen dringenden Tatverdacht, wonach der 24-jährige Haupttäter gemeinsam mit einem 26-jährigen Bekannten den Sprengstoff mutmaßlich bei einer geplanten Straftat in einer schweizerischen Großstadt verwenden wollte. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen liegen keine Hinweise auf einen politisch motivierten Hintergrund der Tat vor.

Beide Täter wurden am 21. Juni 2022 dem Haftrichter des Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Nach Erlass der Haftbefehle befinden sich die beiden Tatverdächtigen in Untersuchungshaft.

Die weiteren Ermittlungen erfolgen in enger Abstimmung zwischen der StA Stuttgart, dem LKA BW und den schweizerischen Sicherheitsbehörden.

