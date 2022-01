Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wiederholt Fahrzeuge in Wermingsen zerkratzt

Iserlohn (ots)

Im Bereich Wermingsen wurden in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zum wiederholten Male Fahrzeuge beschädigt. Im Wiesengrund wurde zwei parkende Opel Corsa sowie ein Mercedes C180 zerkratzt. Im Lau traf es einen geparkten VW Passat. Von einem an der Westfalenstraße geparkten Suzuki Vitara wurde zudem ein Scheibenwischer abgebrochen. Die Polizei sucht nun dringend nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen beobachtet haben. Unter 02371-9199-0 können Hinweise telefonisch an die Polizeiwache Iserlohn gegeben werden. (schl)

