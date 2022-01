Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Taschendiebe unterwegs

Lüdenscheid (ots)

Taschendiebe waren am Donnerstagmorgen in Lüdenscheid unterwegs. In einem Discounter an der Schumannstraße traf es, zwischen 10:15 und 10:30 Uhr, traf es einen 77-Jährigen und eine 83-jährige Lüdenscheiderin. Dem 77-Jährigen wurde das Portmonee während des Einkaufs aus der Jackentasche entwendet. Bei der 83-Jährigen war es die am Körper getragene Handtasche, an der sich die Diebe bedienten und aus der sie das Portmonee stahlen.

Etwa zur gleichen Zeit, gegen 10:30 Uhr, wurde ein 87-jähriger Schalksmühler in einem Discounter an der Altenaer Straße Opfer eines Taschendiebstahls. Er trug sein Portmonee während des Einkaufs in der Gesäßtasche. An der Kasse stellte er dann das Fehlen des Portmonees fest. Während des Einkaufs hatte er lediglich bemerkt, wie kurzzeitig eine ca. 1.80m große, schlanke und mit Wintersachen bekleidete Frau sehr nah bei ihm stand. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell