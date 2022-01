Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: 35-Jähriger randaliert: Ingewahrsamnahme

Plettenberg (ots)

Ein 35-jähriger Plettenberger war in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bei einer 37-jährigen Bekannten in der Straße Auf dem Loh zu besuch. Zwischen beiden entwickelte sich ein Streit, in dessen Verlauf der 35-Jährige die 37-Jährige schlug. Er verließ anschließend das Mehrfamilienhaus. Als er kurze Zeit später wieder das Haus betreten wollte, öffnete ihm die 37-Jährige nicht mehr. Daraufhin beschädigte er die Eingangstür des Wohnhauses, den Scheinwerfer eines parkenden Ford Fiesta sowie den Briefkasten eines benachbarten Hauses. Der stark alkoholisierte 37-Jährige wurde im weiteren Verlauf durch die Polizei angetroffen. Die restliche Nacht verbrachte er im Polizeigewahrsam. (schl)

