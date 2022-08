Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Dinklage - Diebstahl von Kupferrohren

In der Zeit zwischen dem 6. August 2022 und dem 19. August 2022, wurden von einem Grundstück einer Grundschule im Höner-Mark-Weg insgesamt 11 Fallrohre inkl. Blitzableiter sowie eine Dachrinne entwendet.

Diese Dachrinne sowie mehrere Winkel der Fallrohre lagen am 19. August 2022, um 9.00 Uhr noch im Innenbereich an einem Zaun, entlang der Quakenbrücker Straße. Als der Hausmeister gegen 16.30 Uhr erneut zur Schule zurückkehrte, musste er feststellen, dass auch diese Gegenstände gestohlen worden sind. Die unbekannten Personen müssen demnach die mehrere Meter lange Dachrinne, im Zeitraum von ca. 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, über den ca. 2m hohen Zaun gehievt und abtransportiert haben. Wem sind dort verdächtige Umstände aufgefallen und kann Hinweise geben? Zeugen können sich bei der Polizei Dinklage unter 04443 977490 melden.

Bakum - Diebstahl von Lämmern

Von Freitag, 19. August 2022, 22.00 Uhr bis Samstag, 20. August 2022, 06.30 Uhr entwendeten unbekannte Personen in Hausstette, in der Alten Dorfstraße, drei Lämmer aus einem mittels Stromdraht gesicherten Paddock. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 entgegen.

Bakum - Versuchter Einbruch

Am Samstag, 20. August 2022, 22.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen in der Straße Fellage, auf das Betriebsgelände eines Metallhändlers. Hier brachen sie die Tür zu einem Holzschuppen auf und öffneten eine Schrankschublade. Entwendet wurde nichts. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 50,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95971-0.

Visbek - Einbruchsdiebstahl in Angelhütte

Von Freitag, 05. August 2022, 00.00 Uhr bis Freitag, 19. August 2022, 08.50 Uhr brachen unbekannte Personen in der Straße Endel in den Aufenthaltsraum einer Angelhütte ein. Entwendet wurden mehrere Angeln sowie Angelzubehör. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek unter 04445-95047-0 entgegen.

Lohne - Einbruch in Wohnhaus

Am Sonntag, 21. August 2022, in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.15 Uhr brachen unbekannte Personen in der Landwehrstraße in ein Einfamilienhaus ein. Anschließend wurden die Räume des Hauses durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 entgegen.

Bakum - Einbruch

Am Sonntag, 21. August 2022, in der Zeit von 10.55 Uhr bis 17.25 Uhr verschafften sich unbekannte Personen Am Kreuzberg über eine unverschlossene Schuppentür Zutritt zum Nebengebäude eines dortigen Wohnhauses. Hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Anschließend wurde die Verbindungstür zum angrenzenden Wohnhaus aufgebrochen. Auch hier wurden die Räumlichkeiten durchsucht. Ob etwas entwendet wurde steht zurzeit noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Bakum unter 04446-95047-0 entgegen.

Neuenkirchen-Vörden - Glutnester

Am Sonntag, 21. August 2022, gegen 19.00 Uhr wurden auf einer Torffläche mehrere Glutnester mit bislang unbekannter Ursache entdeckt. Die Freiwillige Feuerwehr Vörden war vor Ort.

Vechta - Sachbeschädigung an Eingangstür

Am Montag, 22. August 2022, 00.10 Uhr, warfen unbekannte Personen in der Großen Straße die Eingangstür eines Lagers ein. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 200,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Damme - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 21. August 2022, um 3.55 Uhr, wurde ein 24-jähriger Mann aus Osnabrück durch Zeugen schlafend, bei laufendem Motor, in einem Pkw am Straßenrand der Osterdammer Straße angetroffen. Der Mann steht im Verdacht, unter Einfluss von Alkohol gefahren zu sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt.

Bakum - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 21. August 2022, 20.26 Uhr befuhr ein 28-jähriger aus Bakum mit einem nicht zugelassenen, pflichtversicherten Kraftrad die Straße "Am Kreuzberg" in Bakum, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Vechta - Unnötiger Lärm

Am Samstag, 20. August 2022, um 23.20 Uhr, fiel ein 21-jähriger Autofahrer aus Vechta in der Großen Straße auf, da er seinen Wagen mehrfach verlangsamte, um dann unnötig schlagartig zu beschleunigen und so Lärm mit seiner Abgasanlage zu erzeugen. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Bakum - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag 18. August 2022, 23.00 Uhr parkte ein 53-jähriger aus Vechta seinen Pkw Mercedes C 250 CDI in der Harmer Straße auf dem Parkplatz des Autohofs, vor dem dortigen Sanitärbereich. Als er sein Fahrzeug wieder in Gebrauch nehmen wollte, stellte er eine Delle und Lackkratzer oberhalb des hinteren, linken Radkastens fest. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bakum unter 04446-95971-0 in Verbindung zu setzen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, 22. August 2022, um 12.40 Uhr befuhr ein 68-jähriger Pedelec-Fahrer aus Damme die Straße Alter Wall und wollte die K 273 überqueren. Hierbei kam es trotz Gefahrenbremsung eines 68-jährigen Pkw-Fahrers aus Buxtehude, der die K 273 in Richtung Rüschendorf befuhr, zu einer Kollision. Der Pedelec-Fahrer stürzte und wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Sachbeschädigung an Wegekreuz

Von Dienstag, 16. August 2022,22.30 Uhr bis Donnerstag, 18. August 2022, 16.30 Uhr beschädigten unbekannte Personen im Kreuzweg, das dort aufgestellte Wegekreuz, indem sie beide Arme des Korpus abbrachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-94-0 entgegen.

Vechta - Diebstahl eines Pedelec

Von Freitag, 19. August 2022, 16.30 Uhr bis Samstag, 20. August 2022, 14.00 Uhr begaben sich unbekannte Personen im Kapellenweg in die Garage eines Wohnhauses. Hier entwendeten sie ein verschlossen abgestelltes Pedelec des Herstellers Kettler, Quadriga. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta unter 04441-943-0 entgegen.

Vechta - Erlöschen der Betriebserlaubnis

Am Samstag, 20. August 2022, 13.18 Uhr befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Lohne die Straße An der Gräfte in Vechta. Durch die Veränderung der Rad/Reifenkombination in Verbindung mit einer Fahrwerkstieferlegung war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wenig später, um 15.30 Uhr befuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Vechta die Große Straße. Durch eine Veränderung der lichttechnischen Einrichtung vorne und einer Veränderung der Luftfilter/Schalldämpferanlage war die Betriebserlaubnis auch in diesem Fall erloschen. Auch in diesem Fall wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 19.08.2022, zwischen 09.20 und 11.30 Uhr, wurde ein in der Brinkstraße auf dem rechten Parkstreifen abgestellter schwarzer Opel Astra am linken Außenspiegel von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, mögen sich bei der Polizei in Lohne unter 04442-808460 melden.

