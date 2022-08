Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 20./21.08.2022

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - versuchter Einbruch In der Zeit vom 18.08.2022 bis 20.08.2022 kam es in der Straße Eichenkamp in Friesoythe/ Ellerbrock zu einem versuchten Einbruch. Ein bislang unbekannter Täter versuchte in ein zurzeit unbewohntes Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch blieb erfolglos. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Friesoythe unter 04491/93160 entgegen. Friesoythe - Geschwindigkeitsüberwachung Am gestrigen Mittag wurde durch die Polizei eine gezielte Geschwindigkeitsüberwachung auf der Böseler Straße durchgeführt. Insgesamt wurden 6 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Deutlich zu schnell war 39-jähriger Saterländer. Er wurde mit einer Geschwindigkeit von 106 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

