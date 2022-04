Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Büroräume - Täter kamen über das Dach

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

20.04.2022, 17.00 Uhr - 21.04.2022, 07.45 Uhr

Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in die Räume einer Beschäftigungsfirma eingebrochen. Was sie dabei alles erbeutet haben und wie hoch der angerichtete Schaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben.

Die Tat geschah zwischen Mittwochnachmittag 17.00 Uhr und Donnerstagvormittag 07.45 Uhr. Eine Angestellte hatte am Donnerstagmorgen die Tat bemerkt und die Polizei alarmiert.

Nach derzeitigem Kenntnisstand der Ermittler erklommen die Unbekannten auf noch zu klärende Art und Weise das Dach des betroffenen Gebäudes im Bereich zwischen der City Galerie und der Pestalozziallee.

Hier öffneten sie gewaltsam ein Fenster, stiegen in die dahinterliegenden Räume ein und durchsuchten Schubladen und Schränke nach sich lohnender Beute. Danach flüchteten sie unerkannt.

Die Polizei hofft darauf, dass Zeugen verdächtige Personen beobachtet hat und bittet um Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell