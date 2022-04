Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung am Karsamstag - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kaufhof

16.04.2022, 15.30 Uhr - 03.00 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich bereits am Ostersamstagabend in der Straße Kaufhof ereignete, allerdings erst am Mittwochvormittag bei der Polizei angezeigt wurde.

Nach derzeitigem polizeilichen Kenntnisstand befand das spätere 20 Jahre alte männliche Opfer ab 15.30 Uhr im Bereich der Kneipenmeile Kaufhof. Im Laufe des Abends muss es dann zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit einem oder mehreren derzeit Unbekannten gekommen sein, in dessen Verlauf der 20-Jährige mehrere Verletzungen davontrug.

Das Opfer kann sich an nichts mehr an dem Abend erinnern. Von daher hoffen die Ermittler der Polizei, dass es Zeugen gibt, die am Karsamstagabend im Bereich des Kaufhof eine körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben.

Hinweise nimmt das 1. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell