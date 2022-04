Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker in Helmstedt unterwegs - Polizei warnt vor Betrügern

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, 20.04.2022, 11.00 Uhr

Die Polizei warnt abermals vor Scharlatanen, die getarnt als Handwerker im Wolfsburger und Helmstedter Bereich ihr Unwesen treiben.

Diesmal erwischte es eine Seniorin, welche am Mittwochvormittag von zwei Unbekannten aufgesucht wurde. Die Unbekannten klingelten gegen 11,00 Uhr an der Wohnungstür der älteren Dame und gaben sich als Handwerker aus. Sie erklärten der Wohnungsinhaberin, dass es einen Notfall gegeben habe und sie den Wasserfluss kontrollieren müssten. Während der eine Unbekannte mit der Seniorin im Badezimmer verschwand und sich dort zu schaffen machte, hatte die ältere Dame den zweiten Unbekannten nicht mehr im Blick.

Nachdem der angebliche Monteur im Badezimmer das Wasser wieder abgedreht und seine vorgetäuschten Arbeiten beendet hatte, verließen die beiden falschen Handwerker wieder die Wohnung.

Am Nachmittag bemerkte die Seniorin, dass mehrere Schmuckstücke aus ihrem Schlafzimmer verschwunden waren und sie falschen Handwerkern zum Opfer gefallen ist.

Der eine Täter war etwa 175 cm, der andere Täter etwa 165 cm groß. Beide Männer trugen Schutzmasken vor dem Gesicht.

Ob es einen Tatzusammenhang mit einer ähnlich gelagerten Tat am Nachmittag in Wolfsburg gibt, kann derzeit nicht ausgeschlossen werden und ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit.

Polizeisprecher Thomas Figge warnt abermals davor Unbekannte in die Wohnung zu lassen: "Trauen sie keinem Fremden! Seriöse Firmen melden sich vorher an, deren Mitarbeiter haben Firmenbekleidung an und können sich ausweisen. Bevor sie Fremde in ihre Wohnung lassen, schließen sie zunächst die Haustür und hinterfragen sie bei der Firma den Einsatz der Handwerker! Im Zweifelsfalle holen Nachbarn zur Hilfe und alarmieren sie die Polizei über 110!"

